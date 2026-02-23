Überraschende Rückkehr

Bei Borussia Dortmund werden vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) die Personalsorgen weniger.

Beim Abschlusstraining stand neben dem zuletzt angeschlagenen Nico Schlotterbeck auch der längere Zeit verletzte Emre Can wieder auf dem Platz. Und beide stehen auch mindestens im Kader.

Während der 15 öffentlichen Minuten der Einheit trainierten die Fußball-Nationalspieler mit dem Team. Knapp zwei Stunden später bestätigte der Verein, dass sie mit nach Bergamo fliegen. Dort steigt am Mittwochabend, drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky), das wichtige Champions-League-Spiel.

Kapitän Can war seit Ende Januar mit Adduktorenproblemen ausgefallen und fehlte dem BVB in dieser Zeit in fünf Pflichtspielen. Ein Einsatz für die Startelf am Mittwochabend käme vermutlich trotz der Personalprobleme zu früh.

Süle und Mané fehlen weiterhin

Anders sieht es bei Schlotterbeck aus. Der Fußball-Nationalspieler, der wegen muskulärer Probleme unter anderem auch den 2:0-Hinspielerfolg gegen Bergamo verpasst hatte, dürfte wohl direkt in der Startformation stehen. Zumal BVB-Trainer Niko Kovac auch weiterhin auf die Defensivspieler Niklas Süle und Filippo Mané verzichten muss.

Im Playoff-Hinspiel hatten Waldemar Anton und Ramy Bensebaini gemeinsam mit Startelf-Debütant Luca Reggiani die Dreierabwehrkette gebildet. Das Trio blieb dabei ohne Gegentor.

Ultra-Fans fehlen in Bergamo: BVB-Kritik an Behörden

Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat polizeiliche Maßnahmen gegen Fans aus der Ultra-Szene vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo als "unverhältnismäßig" kritisiert. "Bei aller Nachvollziehbarkeit einer sicherheitsorientierten Risikobewertung eines Fußballspiels ist Borussia Dortmund über die Reichweite und Dimension der ergriffenen polizeilichen Maßnahmen mehr als überrascht", teilte der Verein mit.

Der BVB habe Kenntnis davon erhalten, "dass einigen BVB-Fans die Ausreise nach Italien verweigert wurde". Andere Anhänger des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga seien in ihren Unterkünften in Italien von der Polizei aufgesucht worden. Die aktive Fanszene der Dortmunder habe sich deswegen dafür entschieden, der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) fernzubleiben.

BVB wurde nicht informiert

"In dieser Form und Intensität hat es derartige Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Auswärtsspielen von Borussia Dortmund bislang nicht gegeben", hieß es vom Verein. Detailliertere Hintergründe zu den stattgefundenen Maßnahmen vonseiten der Behörden seien dem Club derzeit nicht bekannt. Man sei darüber im Vorfeld auch nicht informiert worden.

Der Verein versuche, "nähere Informationen zu den Hintergründen und zur Rechtsgrundlage der Maßnahmen zu erhalten, die für den Club in keiner Weise nachvollziehbar sind". Der BVB bedauere ausdrücklich, "dass ein Teil seiner Fans das Auswärtsspiel in Bergamo durch dieses zweifelhafte Verhalten der Behörden nicht im Stadion verfolgen kann."

Im XETRA-Handel notierte die BVB-Aktie letztlich 0,3 Prozent tiefer bei 3,27 Euro. /kam/DP/mis

