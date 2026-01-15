Bayer Aktie
Marktkap. 40,79 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,30 €
|Abst. Kursziel*:
-27,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,74%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
