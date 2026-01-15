DAX 24.979 -1,3%ESt50 5.932 -1,6%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.990 -0,8%Euro 1,1619 +0,3%Öl 63,39 -1,3%Gold 4.669 +1,6%
Bayer Aktie

44,29 EUR +0,22 EUR +0,49 %
STU
Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Neutral

10:01 Uhr
Bayer Neutral
Bayer
44,29 EUR 0,22 EUR 0,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,30 €		 Abst. Kursziel*:
-27,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,74%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

10:01 Bayer Neutral UBS AG
08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Bayer Neutral UBS AG
07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Experten-Analyse UBS AG gibt Bayer-Aktie Neutral UBS AG gibt Bayer-Aktie Neutral
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/"Neue Zolldrohungen erschüttern Märkte" - Bayer sehr fest
dpa-afx Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer
dpa-afx ROUNDUP/Bayer: Oberster US-Gerichtshof prüft Fall im Glyphosat-Streit - Kursplus
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag im Bullenmodus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
Zacks Bayer Stock Jumps on Nubeqa Outlook, Presents Pharma Strategy
