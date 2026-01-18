Bayer Aktie
Marktkap. 40,79 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
41,42 €
|Abst. Kursziel*:
-39,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-43,68%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
