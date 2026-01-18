DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Bayer Aktie

44,39 EUR +0,32 EUR +0,73 %
STU
Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

08:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
44,39 EUR 0,32 EUR 0,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Schritt vorwärts für die Leverkusener, das Problem bis Ende 2026 endlich zu lösen, schrieb Chris Counihan am Sonntagabend. Eine Entscheidung der Richter könne Signalwirkung für weitere circa 67.000 Fälle haben. Zudem bessere sich die Verhandlungsposition für einen Vergleich. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
41,42 €		 Abst. Kursziel*:
-39,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-43,68%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Bayer Neutral UBS AG
07.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
12.12.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Grundsatzurteil voraus Bayer-Aktie im Blick: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court Bayer-Aktie im Blick: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Bayer winkt Kurssprung - Supreme Court prüft Glyphosat-Fall
dpa-afx WDH: Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.310 Pkt - Bayer gesucht
dpa-afx ROUNDUP/Bayer: Oberster Gerichtshof überprüft Fall im US-Glyphosat-Streit
Dow Jones Supreme Court nimmt Roundup-Berufung von Bayer an
Dow Jones Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
Zacks Bayer Stock Jumps on Nubeqa Outlook, Presents Pharma Strategy
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
