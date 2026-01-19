Barclays Capital

Bayer Overweight

Aktie in diesem Artikel Bayer 44,18 EUR -0,27 EUR -0,61%

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche und das Jahr 2026. Insgesamt erwartet er dadurch wenig Änderungsbedarf an den Markterwartungen. Bayer und Ipsen seien allerdings positive Ausnahmen. Er verwies auf einen besseren Produktmix, aber bei Bayer auch auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung anzunehmen./ag/gl

