Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
44,18 EUR -0,27 EUR -0,61 %
STU
Marktkap. 40,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Bayer
44,18 EUR -0,27 EUR -0,61%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche und das Jahr 2026. Insgesamt erwartet er dadurch wenig Änderungsbedarf an den Markterwartungen. Bayer und Ipsen seien allerdings positive Ausnahmen. Er verwies auf einen besseren Produktmix, aber bei Bayer auch auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung anzunehmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,33 €		 Abst. Kursziel*:
12,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Bayer Neutral UBS AG
19.01.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

