Schuldenquote im Euroraum steigt im dritten Quartal leicht

DOW JONES--Die Staatsschuldenquote in der Eurozone ist im dritten Quartal 2025 leicht gestiegen. Die Schuldenquote erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal und gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 88,5 (Vorquartal: 88,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenstand auf 13,855 von 13,677 Billionen Euro. In der gesamten EU erhöhte sich die Staatsschuldenquote ebenfalls, und zwar auf 82,1 (81,9) Prozent. Die Schulden in absoluten Zahlen kletterten auf 15,253 von 15,048 Billionen Euro.

Die höchsten Verschuldungsquoten im Verhältnis zum BIP wurden am Ende des dritten Quartals in Griechenland (149,7 Prozent), Italien (137,8 Prozent), Frankreich (117,7 Prozent), Belgien (107,1 Prozent) und Spanien (103,2 Prozent) verzeichnet, die niedrigsten Quoten wurden in Estland (22,9 Prozent), Luxemburg (27,9 Prozent), Bulgarien (28,4 Prozent) und Dänemark (29,7 Prozent) registriert. Deutschlands Quote bewegte sich im Mittelfeld (63,0 Prozent).

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone stiegen im dritten Quartal merklich. Eurostat meldete einen Anstieg des Defizits auf 3,2 von 2,8 Prozent im Vorquartal. In der gesamten EU stieg das Defizit auf 3,2 von 2,9 Prozent zuvor.

