QIAGEN Aktie

QIAGEN Aktien-Sparplan
47,16 EUR +0,36 EUR +0,76 %
STU
55,69 USD +0,20 USD +0,36 %
BTT
Marktkap. 10,74 Mrd. EUR

KGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE

ISIN NL0015002SN0

Symbol QGEN

Deutsche Bank AG

QIAGEN Hold

09:36 Uhr
QIAGEN Hold
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
47,16 EUR 0,36 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Hold

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

09:36 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
21.01.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

finanzen.net Analyse im Fokus QIAGEN-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf niedrigeres Hold herab QIAGEN-Analyse: Deutsche Bank AG setzt Aktie auf niedrigeres Hold herab
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN zieht am Donnerstagvormittag an
finanzen.net Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN bricht am Nachmittag nach oben aus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
