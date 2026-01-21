DAX24.856 +1,2%Est505.954 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1692 ±0,0%Öl64,63 -1,1%Gold4.829 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Qiagen auf 'Hold'

22.01.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
47,48 EUR 0,48 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat QIAGEN von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

