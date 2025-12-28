DAX24.418 -1,2%Est505.840 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,10 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Podcast

Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  

21.01.26 13:44 Uhr
Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen

Donald Trump in Davos - Gold steigt weiter

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Netflix, QIAGEN und den DAX. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

