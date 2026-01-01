Trump: US-BIP steigt im 4. Quartal um 5,4 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal nach Aussage von US-Präsident Donald Trump deutlich stärker als erwartet gewachsen. "Das Wachstum im vierten Quartal wird auf 5,4 Prozent geschätzt", sagte er in seiner mit Spannung erwarteten Rede bei Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos und fügte hinzu: "Niemand außer mir selbst und einigen anderen hätte das für möglich gehalten." Das Wachstum sei doppelt so groß wie im April von Internationalen Währungsfonds (IWF) vorausgesagt. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte prognostizieren einen annualisierten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,3 Prozent. Die Daten werden am Donnerstag um 14.30 Uhr veröffentlicht.

