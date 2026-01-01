DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.030 +0,3%Bitcoin75.846 +0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl64,95 +1,5%Gold4.836 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein
Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
DAX aktuell

DAX schließt leichter: Verlustserie setzt sich verlangsamt fort - Trump-Rede in Davos beruhigt Anleger etwas

21.01.26 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX letztlich tiefer - Entwicklungen um Grönland bleiben im Blick | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich auch am Mittwoch etwas schwächer. Anleger bleiben vorsichtig angesichts der geopolitischen Lage.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.577,8 PKT -125,3 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsstart wies der DAX einen Abschlag von 0,27 Prozent auf 24.636,55 Zähler aus. Nachdem es zunächst nach nur kleinen Abgaben aussah, ging es zwischenzeitlich deutlich nach unten. Im Laufe des Nachmittags konnte der deutsche Leitindex seine Verluste jedoch wieder etwas eindämmen und ging schließlich 0,58 Prozent tiefer bei 24.560,98 Punkten in den Feierabend.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Am Dienstag, den 13. Januar, hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Grönland-Streit bleibt Wegweiser

US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos vor allem seine isolationistische Politik angepriesen. Zum Schutz der Welt müsse Grönland von den USA übernommen werden, behauptete Trump erneut. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden, sagte er.

Er forderte stattdessen "sofortige Verhandlungen" - mit wem, sagte er nicht. Dänemark, zu dem Grönland gehört, und weitere europäische Staaten wie Deutschland hatten stets bekräftigt, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe. Nur die USA könnten "dieses riesige Stück Land" verteidigen, sagte Trump. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit."

Wer­bung

Die Aussagen von Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wirkten weniger wie ein strategischer Plan, sondern vielmehr wie eine klassische Beruhigungspille auf Zeit, kommentierte Marktexperte Timo Emden. Investoren seien vor allem erleichtert, da neue handelspolitische Eskalationen und kurzfristige Störfeuer ausgeblieben seien. "Für die Märkte zählt aktuell weniger, was gesagt wird, sondern dass der Ton moderater ausfällt als befürchtet." Emden warnte allerdings, dass sich die Börsen derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Unsicherheit erholten. "Solange keine konkreten wirtschafts- oder handelspolitischen Maßnahmen folgen, dürfte die Erholung auf tönernen Füßen stehen."

Netflix-Zahlen im Blick

In den USA nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Am Vorabend legte der Streaming-Riese Netflix Zahlen vor, die aber nicht überzeugen konnten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:39DAX schließt leichter: Verlustserie setzt sich verlangsamt fort - Trump-Rede in Davos beruhigt Anleger etwas
17:35Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  
17:30Geopolitik als Auslöser von Crashs & Rallys? - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Geopolitik als Auslöser von Crashs & Rallys? - Charttechnik mit Rüdiger Born
17:30Geopolitik als Auslöser von Crashs & Rallys? - Charttechnik mit Rüdiger Born
16:44Armin Papperger, Rheinmetall, Donald Trump, Revolut, Ikea, Netflix - das war Mittwoch, 21.1.2026
16:31Volkswagen: VW will mit schlankerer Führung der Volumenmarken sparen
15:57Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
mehr