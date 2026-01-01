DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,3%Nas22.967 +0,1%Bitcoin75.006 -0,4%Euro1,1701 -0,2%Öl65,01 +1,6%Gold4.813 +1,0%
ROUNDUP: Trump will Selenskyj treffen

21.01.26 18:26 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Schweizer Alpenort Davos treffen. Zunächst sprach er von einem Treffen noch am heutigen Mittwoch, korrigierte die Aussage später aber vor Journalisten und erklärte, das Treffen werde am Donnerstag stattfinden, wie der US-Fernsehsender CNN berichtete.

Er glaube, dass der ukrainische Präsident einen Deal machen wolle, behauptete Trump in Davos, wo er am Weltwirtschaftsforum teilnahm. "Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermaßen nah dran sind." Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse.

Das ukrainische Portal "Jewropejska Prawda" bezeichnete ein Treffen in Davos als möglich, aber nicht mehr am Mittwoch. Selenskyj selbst hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe und deswegen nur in die Schweiz reisen werde, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument gebe oder weitere Hilfszusagen etwa zur Lieferung von Flugabwehrwaffen. Kurz vor der Rede Trumps veröffentlichte Selenskyj auf seinem Telegramkanal Bilder von einer Regierungssitzung in Kiew zum Thema Stromversorgung. In vielen Städten des Landes müssen die Bürger oft stundenlang Tag in Kälte und Dunkelheit ausharren./ngu/DP/mis