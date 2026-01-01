DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.995 +0,2%Bitcoin75.035 -0,4%Euro1,1703 -0,2%Öl65,22 +1,9%Gold4.836 +1,5%
GRÖNLAND-BLOG/Grönland bittet Bürger um Vorsorge für den Ernstfall

21.01.26 19:13 Uhr

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zum Streit um Grönland:

Grönland bittet Bürger um Vorsorge für den Ernstfall

Die Regierung von Grönland hat am Mittwoch eine Broschüre verteilt, in der die Bürger aufgefordert werden, sich auf einen nicht näher spezifizierten Notfall vorzubereiten - ein Zeichen der wachsenden Verunsicherung auf der Insel. Die Broschüre wurde zeitgleich mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump verteilt. Die Einwohner sollten Vorräte an Lebensmitteln und Wasser für fünf Tage anlegen, Kurbelradios bereithalten und die Telefonnummern ihrer Angehörigen schriftlich notieren, so die Regierung. Bürger, die über kein eigenes Fahrzeug verfügen, wurden aufgerufen, ihre Nachbarn um Hilfe zu bitten. Grönländische Regierungsvertreter vermieden am gegenüber Journalisten, zu sagen, um welchen Ernstfall genau es sich in Grönland handelt.

Frankreich drängt auf Nato-Manöver in Grönland

Frankreich drängt darauf, dass die Nato ein Manöver in Grönland organisiert, und ist bereit, daran teilzunehmen, teilte der Élysée-Palast mit. Dies ist ein weiteres Zeichen für den Widerstand Frankreichs gegen das Ziel von US-Präsident Donald Trump, die Arktis-Insel zu übernehmen. Die französische Forderung könnte die Spannungen um Grönland weiter verschärfen, während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf Trumps Ankunft beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz vorbereiten, wo Trump eine Rede halten wird. Trump lehnte eine Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Abendessen in Paris am Donnerstag ab.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 13:14 ET (18:14 GMT)