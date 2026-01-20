DAX24.592 -0,5%Est505.867 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.325 +1,3%Euro1,1707 -0,2%Öl64,15 +0,2%Gold4.865 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net
Rating im Blick

Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS

21.01.26 10:16 Uhr
Rating-Schub für RENK - reicht das für die Aktie? So reagieren So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS | finanzen.net

Rüstungskonzerne bleiben auch 2026 im Blickpunkt der Anleger. Für den Anbieter hocheffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik RENK wird nun eine Ratingagentur zuversichtlicher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88,40 EUR -1,40 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
58,50 EUR -1,48 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.906,50 EUR 11,50 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
99,55 EUR 3,70 EUR 3,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Moody’s hebt RENK-Rating auf Ba1 an
• Investment Grade rückt näher
• Aktien reagieren nur verhalten

Wer­bung

Die Ratingagentur Moody's hatte am Dienstag positive Nachrichten für RENK-Anleger im Gepäck: Das Unternehmen hat das langfristige Corporate Family Rating (CFR) des deutschen Getriebeherstellers von Ba2 auf Ba1 und das Probability of Default Rating (PDR) von Ba2-PD auf Ba1-PD angehoben. Der Ausblick wurde von positiv auf stabil geändert.

RENK nähert sich wichtigem "Investment Grade"

Für RENK ist das ein entscheidender Schritt: Das Unternehmen steht nun unmittelbar vor der Schwelle zum sogenannten Investment-Grade-Status. Diese Aufwertung ist bares Geld wert, da sie dem Unternehmen in der Regel günstigere Konditionen bei der Schuldenaufnahme sichert. Gleichzeitig öffnet sie die Tür für konservative Großanleger wie Pensionskassen, die ihr Kapital oft nur in Firmen mit diesem Gütesiegel investieren dürfen.

Moody's würdigt verbesserte operative Performance

Die Rating-Aktion spiegele die stetige Verbesserung der operativen Performance und der Kreditkennzahlen von RENK wider, begründete die Ratingagentur ihren Schritt. "Wir erwarten, dass der von Moody's bereinigte Bruttoverschuldungsgrad von RENK bis Ende 2025 auf etwa das 2,2-Fache sinken wird, verglichen mit dem 2,6-Fachen im Dezember 2024. Das Unternehmen verzeichnete bis September 2025 ein Umsatzwachstum von rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, getrieben durch die gestiegenen Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten, mit Beiträgen aus allen Segmenten und einer leichten Margenverbesserung. Wir gehen davon aus, dass der Verschuldungsgrad ohne weitere M&A-Aktivitäten in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiter auf unter das 2,0-Fache sinken wird, da die Marktnachfrage weiterhin stark ist und zu höheren Erträgen führt", so die Experten weiter.

Wer­bung

So reagieren die Aktien von RENK und der Konkurrenz

Am Finanzmarkt hat das neue Moody's Rating keinen positiven Einfluss: Die RENK-Aktie verliert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 3,41 Prozent auf 58,67 Euro. Im Rüstungssektor läuft es am Markt zudem durchwachsen: Die Rheinmetall-Aktie verliert zeitweise 0,34 Prozent auf 1.902,50 Euro, HENSOLDT-Titel verlieren daneben zeitweise 1,50 Prozent auf 88,40 Euro, während TKMS gegen den Trend 1,73 Prozent auf 96,95 Euro gewinnt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG, iStockphoto/SeanShot

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
20.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
15.01.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen