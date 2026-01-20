DAX24.596 -0,4%Est505.866 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.325 +1,3%Euro1,1707 -0,2%Öl64,15 +0,2%Gold4.865 +2,1%
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Bitcoin unter 90.000 US-Dollar - auch andere Kryptowährungen unter Druck: Das belastet den Markt
Der lachende Dritte im Handelskrieg: Wie ACM Research von Chinas Chip-Notstand profitiert
KI bringt Rückenwind

+14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch

21.01.26 10:20 Uhr
KI-Fieber treibt die Hyundai-Aktie auf neues Rekordhoch: Aktie explodiert um 14 Prozent | finanzen.net

Die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai zeigt sich weiter im Rallymodus. Zur Wochenmitte waren zweistellige Gewinne und ein neues Rekordhoch zu sehen.

Werte in diesem Artikel
• Hyundai-Aktie steigt zweistellig auf neues Rekordhoch
• KI- und Robotikfantasien treiben Anlegerinteresse
• Analysten heben Kursziele deutlich an

Während sich die internationalen Finanzmärkte angesichts geopolitischer Verwerfungen zuletzt schwer tun, zeigt sich die Aktie des südkoreanischen Autobauers Hyundai Motor unverändert im Rallymodus. Mit einem Plus von 14,61 Prozent auf 549.000 KRW beendete der Anteilsschein den Mittwochshandel an der Börse in Südkorea und schraubte sein Kursplus seit Jahresstart damit auf rund 85 Prozent nach oben. Im Handelsverlauf war es für den Anteilsschein sogar bis auf 551.000 KRW nach oben gegangen - den höchsten Stand aller Zeiten.

KI-Hoffnungen treiben den Wert

Dabei sind es insbesondere KI-Hoffnungen, die der Hyundai-Aktie 2026 zu derart starkem Rückenwind verhelfen. Anleger zeigen sich zunehmend optimistisch, was die KI- und Robotik-Strategie des Unternehmens angeht. Händler begrüßten insbesondere den Vorstoß des Automobilherstellers im Bereich der "physischen KI" mit humanoiden Robotern und autonomen Fahrtechnologien.

Robotik-Wette zahlt sich aus

Nicht das klassische Autogeschäft ist es also, das die Hyundai Motor-Aktie in neue Sphären treibt, sondern die aggressive Strategie im Bereich der "Physical AI".

Das Herzstück dieser Strategie ist der humanoide Roboter "Atlas" der Tochterfirma Boston Dynamics, der auf der CES 2026 seine Fähigkeiten beim autonomen Sortieren von Autoteilen demonstrierte. Doch es soll nicht bei Show-Einlagen bleiben: Bis 2028 plant Hyundai, im US-Bundesstaat Georgia eine jährliche Fertigungskapazität von 30.000 Robotern aufzubauen.

Investoren sehen Hyundai nun als Technologieführer. Analysten wie Yoo Ji-woong von Daol Securities und Experten von Samsung Securities haben ihre Kursziele drastisch auf 640.000 bzw. 650.000 Won angehoben, wie "The Korea Herald" berichtet. Sie argumentieren, dass Hyundai neben Tesla der einzige Akteur sei, der humanoide Roboter massenhaft in der Autoproduktion einsetzen könne.

Darüber hinaus mehrten sich in den vergangenen Wochen Spekulationen über eine mögliche engere Zusammenarbeit mit dem KI-Riesen NVIDIA, was dem Titel zusätzlich Rückenwind verschafft. Zusätzlich beflügelt auch eine Partnerschaft mit Google DeepMind die Fantasie der Anleger.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

