NASDAQ 100 im Fokus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

20.01.26 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich | finanzen.net

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag schlussendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
90,10 EUR 1,20 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Autodesk Inc.
224,05 EUR -3,05 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
283,35 EUR -13,05 EUR -4,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
60,25 EUR 2,05 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
41,53 EUR 1,85 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,40 EUR -0,30 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
23,83 EUR 0,48 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.266,00 EUR -59,00 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,28 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
165,88 EUR -5,12 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
69,44 EUR 3,13 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,00 EUR -4,20 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
136,55 EUR -7,65 EUR -5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.987,6 PKT -541,7 PKT -2,12%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,12 Prozent auf 24.987,57 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,47 Prozent leichter bei 25.155,03 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.529,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.954,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.279,78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 25.346,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25.141,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 21.441,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,867 Prozent zu Buche. Bei 25.873,18 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.954,18 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 4,22 Prozent auf 81,47 USD), Intel (+ 3,41 Prozent auf 48,56 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,97) Prozent auf 27,95 USD), DexCom (+ 1,71 Prozent auf 70,73 USD) und Arm (+ 1,31 Prozent auf 107,17 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 160,23 USD), lululemon athletica (-6,49 Prozent auf 188,76 USD), Broadcom (-5,43 Prozent auf 332,60 USD), KLA-Tencor (-5,21 Prozent auf 1.486,18 USD) und Autodesk (-4,45 Prozent auf 253,87 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61.523.935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Mit 6,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
