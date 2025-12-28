Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
Am Dienstag nach US-Börsenschluss öffnete Netflix seine Bücher. So fiel die Bilanz des Streaminggiganten aus und so reagiert die Aktie.
Werte in diesem Artikel
Netflix hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz veröffentlicht. Im vierten Geschäftsquartal 2025 verbesserte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 0,430 US-Dollar auf 0,56 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,552 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Im Gesamtjahr zog das EPS von 1,98 US-Dollar auf 2,53 US-Dollar an, hier hatten die Analystenerwartungen im Vorfeld bei 2,58 US-Dollar je Aktie gelegen.
Auch der Umsatz entwickelte sich positiv: Nach 10,19 Milliarden US-Dollar an Erlösen im vierten Quartal 2024 fuhr Netflix nun einen Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar ein und konnte die Markterwartungen (11,97 Milliarden US-Dollar) damit schlagen.
Im Gesamtjahr erwirtschaftete Netflix einen Umsatz von 45,18 Milliarden US-Dollar nach 39,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und Analystenschätzungen von 45,10 Milliarden US-Dollar.
Die Netflix-Aktie zeigt sich nach der Bilanzveröffentlichung an der NASDAQ 3,76 Prozent schwächer bei 83,78 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Netflix News
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com