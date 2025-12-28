DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,73 -7,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.387 -3,9%Euro1,1724 +0,6%Öl63,92 -0,4%Gold4.758 +1,9%
Streamingriese mit Bilanz

Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus

20.01.26 22:16 Uhr
Am Dienstag nach US-Börsenschluss öffnete Netflix seine Bücher. So fiel die Bilanz des Streaminggiganten aus und so reagiert die Aktie.

Netflix Inc.
75,30 EUR -0,27 EUR -0,36%
Netflix hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz veröffentlicht. Im vierten Geschäftsquartal 2025 verbesserte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 0,430 US-Dollar auf 0,56 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen, die sich im Vorfeld auf 0,552 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.
Im Gesamtjahr zog das EPS von 1,98 US-Dollar auf 2,53 US-Dollar an, hier hatten die Analystenerwartungen im Vorfeld bei 2,58 US-Dollar je Aktie gelegen.

Auch der Umsatz entwickelte sich positiv: Nach 10,19 Milliarden US-Dollar an Erlösen im vierten Quartal 2024 fuhr Netflix nun einen Umsatz von 12,05 Milliarden US-Dollar ein und konnte die Markterwartungen (11,97 Milliarden US-Dollar) damit schlagen.
Im Gesamtjahr erwirtschaftete Netflix einen Umsatz von 45,18 Milliarden US-Dollar nach 39,00 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und Analystenschätzungen von 45,10 Milliarden US-Dollar.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nach der Bilanzveröffentlichung an der NASDAQ 3,76 Prozent schwächer bei 83,78 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

08.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

