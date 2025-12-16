DAX 23.965 -0,5%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.367 -0,6%Top 10 Crypto 11,44 +0,0%Nas 22.835 -1,2%Bitcoin 73.482 -1,7%Euro 1,1754 +0,0%Öl 59,88 +1,8%Gold 4.329 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie Continental-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt letztlich unter 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
81,53 EUR +1,31 EUR +1,63 %
STU
95,69 USD +1,15 USD +1,22 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 365,82 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

DZ BANK

Netflix Kaufen

17:01 Uhr
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
81,53 EUR 1,31 EUR 1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Netflix auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 125 US-Dollar belassen. Das Management von Warner Bros Discovery empfehle die Netflix-Offerte, da diese eine höhere Wahrscheinlichkeit der Genehmigung durch die Kartellbehörden und bessere Finanzierungssicherheit biete, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass sich Netflix letztlich durchsetzt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Kaufen

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 96,81		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 95,69		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

17:01 Netflix Kaufen DZ BANK
09:51 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Netflix Outperform Bernstein Research
09.12.25 Netflix Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Übernahmeschlacht Netflix-Aktie fester: Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn Netflix-Aktie fester: Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Warner rät zu Ablehnung von Paramount-Gebot - Bekennt sich zu Netflix
dpa-afx Warner rät zu Ablehnung von Paramount-Gebot - Bekennt sich zu Netflix
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend fester
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx Netflix-Aktie steigt: US-Regisseur wird wegen Betrug verurteilt
FOX Business Warner Bros board slams Paramount takeover bid as shareholders face $72B Netflix choice decision
MarketWatch Netflix appears to be in the driver’s seat on Warner Bros. bid as board rejects Paramount offer
PR Newswire Netflix Welcomes Warner Bros. Discovery Board Recommendation
PR Newswire Netflix Welcomes Warner Bros. Discovery Board Recommendation
PR Newswire Netflix Welcomes Warner Bros. Discovery Board Recommendation
PR Newswire Netflix Welcomes Warner Bros. Discovery Board Recommendation
MotleyFool Netflix Buying Warner Bros: Terrible Mistake or Best Deal Ever?
Benzinga Tilray Brands, Pfizer, Netflix, Lennar Corp. And Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen