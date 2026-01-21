DAX 24.781 -0,1%ESt50 5.995 -0,2%MSCI World 4.505 -0,7%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.117 -2,0%Bitcoin 62.905 -5,8%Euro 1,1815 +0,2%Öl 67,17 +1,3%Gold 4.912 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 BYD A0M4W9 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie hebt weiter ab: Belastungsfaktoren treten in den Hintergrund DroneShield-Aktie hebt weiter ab: Belastungsfaktoren treten in den Hintergrund
Siemens Energy-Aktie setzt neue Bestmarke: Analystenerwartungen und Milliardeninvestition in USA Siemens Energy-Aktie setzt neue Bestmarke: Analystenerwartungen und Milliardeninvestition in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
47,50 EUR -4,50 EUR -8,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,58 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

DZ BANK

Siltronic Halten

18:01 Uhr
Siltronic Halten
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
47,50 EUR -4,50 EUR -8,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic nach vorgelegten Quartalszahlen von 58 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Schlussviertel 2025 sei das stärkste im Gesamtjahr des Waferherstellers gewesen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es von Verschiebungen aus dem dritten Quartal profitiert sowie von Vorzieheffekten, was die Aussagekraft einschränke. Die Erholung finde nur selektiv statt, wobei KI ein wichtiger Treiber sei./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Halten

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
47,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
47,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

18:01 Siltronic Halten DZ BANK
10:56 Siltronic Neutral UBS AG
08:51 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Vorläufige Zahlen Siltronic-Aktie unter Druck: 2025-Ziele erfüllt - 2026 weiter unsicher Siltronic-Aktie unter Druck: 2025-Ziele erfüllt - 2026 weiter unsicher
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot
finanzen.net Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Dienstagnachmittag tief südwärts
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Minus
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Verlusten
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siltronic AG zu myNews hinzufügen