Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,67 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,20 €
|Abst. Kursziel*:
16,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
102,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,56%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
