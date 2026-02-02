DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,04 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 51,67 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

10:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa erklärte am Dienstag, warum ein "zweites Wolfsburg", eine "echte local-for-local-Strategie", der einzig gehbare Weg für einen Erfolg in China ist./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 05:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,56%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Bewertung im Blick Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
finanzen.net DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone
FOX Business Volkswagen to recall 44K vehicles over battery fire risk, some owners urged to park outside 'immediately'
Zacks Are Investors Undervaluing Volkswagen (VWAGY) Right Now?
Zacks Volkswagen EV Growth Accelerates as Tesla Europe Sales Fall in 2025
RTE.ie Volkswagen posts stronger cash flow despite Porsche woes
Financial Times VW reports stronger cash flow after cutting spending
Zacks Volkswagen Falls to Third Place in China's Competitive Auto Market
Korea Times Volkswagen denies role in Canadian submarine bid
Zacks Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push
