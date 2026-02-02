Intesa Sanpaolo Aktie
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,97 €
|Abst. Kursziel*:
17,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|08:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)