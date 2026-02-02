DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,06 -1,2%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Akzo Nobel Aktie

Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Das Jahresende von 2025 sei eher schwach gewesen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartalszahlen. Der Ausblick auf 2026 sei vorsichtig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,18 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

