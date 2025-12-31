Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 10,17 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,20 €
|Abst. Kursziel*:
6,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:46
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|10:46
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
