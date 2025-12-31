DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Akzo Nobel Aktie

59,30 EUR -0,18 EUR -0,30 %
STU
55,16 CHF -0,29 CHF -0,52 %
BRX
Marktkap. 10,17 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

UBS AG

Akzo Nobel Neutral

10:46 Uhr
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
59,30 EUR -0,18 EUR -0,30%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire trimmte am Sonntag seine operativen Ergebnisschätzungen vor dem Bericht des Lackherstellers. Zur Begründung führte er Währungsgegenwind und schwache Absatzvolumina an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,20 €		 Abst. Kursziel*:
6,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

