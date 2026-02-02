Deutsche Bank AG

Intesa Sanpaolo Buy

10:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 5,90 Euro auf "Buy" belassen. Der Businessplan der Italiener bis 2029 sei solide, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

