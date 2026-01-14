DAX24.863 +0,3%Est506.028 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.192 -0,9%Euro1,1784 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold4.896 +5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet Handelszeiten an den internationalen Börsen: Dann sind Wall Street & Co geöffnet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
Analysen

Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.02.26 12:01 Uhr
NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie im Fokus der Analysten: Das wird von den Quartalszahlen der Google-Mutter erwartet | finanzen.net

Was sich Experten von der kommenden Alphabe-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
296,35 EUR 4,90 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Google-Mutter Alphabet wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Wer­bung

Die Schätzungen von 48 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 46 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,32 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 96,45 Milliarden USD eingefahren.

62 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 66 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 400,26 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen