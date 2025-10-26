DAX 24.275 +0,2%ESt50 5.710 +0,6%MSCI World 4.407 +0,8%Top 10 Crypto 15,79 +6,1%Nas 23.562 +1,5%Bitcoin 98.697 +0,3%Euro 1,1636 +0,1%Öl 66,22 +0,8%Gold 3.979 -2,5%
Alphabet C (ex Google) Aktie

228,35 EUR +2,85 EUR +1,26 %
STU
266,64 USD +6,13 USD +2,35 %
BTT
Marktkap. 2,71 Bio. EUR

KGV 23,68 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6H

ISIN US02079K1079

Symbol GOOG

JP Morgan Chase & Co.

Alphabet C (ex Google) Overweight

16:16 Uhr
Alphabet C (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alphabet C (ex Google)
228,35 EUR 2,85 EUR 1,26%
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die C-Aktie von Alphabet von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent Seven" genannten US-Tech-Riesen, schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Analyst verwies auf ein günstiges Gerichtsurteil in den USA, welches eine Belastung für den Aktienkurs beseitigt habe, die starken Finanzkennzahlen und die Innovationsführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet habe den deutlichen Bewertungsrückstand auf die Facebook-Mutter Meta aufgeholt und noch weiter Luft nach oben. Hinter dem Onlinehändler und Tech-Konzern Amazon sei Alphabet die attraktivste Anlage./gl/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Overweight

Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 266,26		 Abst. Kursziel*:
12,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 266,64		 Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

16:16 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
24.07.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
16.07.25 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG
21.05.25 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

