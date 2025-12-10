DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
easyJet Aktie

5,37 EUR -0,11 EUR -2,04 %
STU
5,06 CHF +0,03 CHF +0,60 %
BRX
Marktkap. 4,11 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Bernstein Research

easyJet Outperform

14:56 Uhr
easyJet Outperform
easyJet plc
5,37 EUR -0,11 EUR -2,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

14:56 easyJet Outperform Bernstein Research
10.12.25 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 easyJet Buy UBS AG
08.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
06.12.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

