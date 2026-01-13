easyJet Aktie
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 675 auf 700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Easyjet und Jet2 bezeichnete er als seine favorisierten Aktien./tih/ag
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,88 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,07 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
