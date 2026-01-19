DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt
Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk? Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,48 EUR -0,05 EUR -0,83 %
STU
5,04 CHF -0,07 CHF -1,45 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,2 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Outperform

12:21 Uhr
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,48 EUR -0,05 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,81 £		 Abst. Kursziel*:
16,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:21 easyJet Outperform Bernstein Research
15.01.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
14.01.26 easyJet Overweight Barclays Capital
06.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
05.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Mittag billiger
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Easyjet auf 'Sell' - Ziel 465 Pence
dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen