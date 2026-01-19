easyJet Aktie
Marktkap. 4,2 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: easyJet Outperform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,81 £
|Abst. Kursziel*:
16,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|12:21
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.