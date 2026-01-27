easyJet Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Outperform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
