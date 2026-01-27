DAX 24.293 -2,1%ESt50 5.888 -0,8%MSCI World 4.524 -0,6%Top 10 Crypto 11,10 -4,6%Nas 23.426 -1,8%Bitcoin 71.018 -4,6%Euro 1,1949 -0,1%Öl 70,46 +2,5%Gold 5.296 -2,2%
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Profil

easyJet Aktie

easyJet Aktien-Sparplan
5,47 EUR -0,06 EUR -1,05 %
STU
4,99 CHF ±0,00 CHF -0,08 %
BRX
Marktkap. 4,08 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

13:56 Uhr
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

14:01 easyJet Outperform Bernstein Research
13:56 easyJet Outperform RBC Capital Markets
13:41 easyJet Buy UBS AG
12:41 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Kapazität ausgebaut easyJet-Aktie im Minus: Mehr Passagiere und bestätigte Prognose easyJet-Aktie im Minus: Mehr Passagiere und bestätigte Prognose
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Donnerstagmittag mit Verlusten
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Dienstagnachmittag im Minusbereich
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 nachmittags freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert im Plus
Financial Times EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals
BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
