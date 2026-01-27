RBC Capital Markets

easyJet Outperform

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Vorsteuerverlust des Billigfliegers sei höher als im Vorjahr und als erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Kosteninflation im ersten Geschäftshalbjahr zunehmen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com