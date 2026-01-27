DAX24.557 -1,1%Est505.961 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,40 -2,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.507 -1,3%Euro1,1963 ±0,0%Öl70,46 +2,5%Gold5.521 +1,9%
Kapazität ausgebaut

easyJet-Aktie im Minus: Mehr Passagiere und bestätigte Prognose

29.01.26 13:18 Uhr
Passagieranstieg bei easyJet - Aktie reagiert negativ | finanzen.net

Der Billigflieger easyJet hat zum Start ins Geschäftsjahr 2025/26 mehr Passagiere befördert.

Die Zahl der Flugreisenden stieg im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Jahresvergleich um sieben Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luton mitteilte. Die Kapazität wurde um neun Prozent ausgebaut. Die Erlöse legten um elf Prozent auf knapp 2,3 Milliarden britische Pfund. Vor Steuern weitete easyJet den Verlust wegen deutlich höherer Kosten jedoch aus - er stieg um gut die Hälfte auf 93 Millionen Pfund und fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Die zuletzt unter Druck stehende Aktie gibt in London zeitweise 0,76 Prozent auf 4,72 GBP ab.

Der Billigflieger begründete den höheren Verlust vor Steuern mit dem ersten Winterbetrieb an den Flughäfen Mailand-Linate und Rom-Fiumicino und den damit zusammenhängenden Investitionen sowie mit einem weiter wettbewerbsintensiven Umfeld in bestimmten Märkten. easyJet habe im vergangenen Quartal eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flügen und Pauschalreisen verzeichnet, was zu steigenden Passagierzahlen und einer höheren Auslastung geführt habe, kommentierte Konzernchef Kenton Jarvis.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte easyJet. Der traditionell starke Buchungsmonat Januar habe bislang Rekordwerte bei Buchungsvolumen und Umsatz gezeigt. Die Buchungen für den Sommer 2026 stiegen weiter. Für das zweite Halbjahr 2026 sind den Angaben zufolge bereits 22 Prozent der Flüge und 47 Prozent der Pauschalreisen verkauft worden. Jarvis bestätigte zudem die Ambition, mittelfristig einen Gewinn vor Steuern von über einer Milliarde Pfund zu erwirtschaften.

Die Aktie zog im frühen Handel um eineinhalb Prozent auf 482,90 Pence an und konnte damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf fünf Prozent reduzieren.

/nas/zb/mis

LUTON (dpa-AFX)

