easyJet Aktie
Marktkap. 3,97 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach Zahlen der Billigfluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres liege knapp über den Erwartungen, schrieb Alex Irving am Dienstag. Dazu komme das angehobene Vorsteuerziel für das Urlaubsgeschäft 2030./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,20 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
5,34 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|10:36
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.