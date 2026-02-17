DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.249 -1,2%Euro1,1786 -0,6%Öl70,60 +4,8%Gold4.986 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich -- fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO: Amazon-Aktien rasiert, Apple reduziert und ein neuer Medien-Favorit
Friedensgespräche: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. mit Gegenbewegung Friedensgespräche: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. mit Gegenbewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Wegweisender Prozess?

Meta-Aktie leichter: Zuckerberg verteidigt Facebook-Konzern im Prozess um Suchtpotenzial

18.02.26 21:07 Uhr
NASDAQ-Titel Meta-Aktie leichter: Zuckerberg weist Vorwürfe im Sucht-Prozess zurück | finanzen.net

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat in einem potenziell folgenschweren US-Prozess um das Suchtpotenzial sozialer Medien die Vorgehensweise seines Unternehmens verteidigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
258,85 EUR 2,95 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
541,80 EUR 0,80 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sagte Zuckerberg, dass der Facebook-Konzern Meta keine Ziele für Nutzungszeiten seiner Apps mehr setze, wie das "Wall Street Journal" aus dem Gerichtssaal in Los Angeles berichtete.

Wer­bung

Der Meta-Chef räumte auch ein, dass auf Dienste des Konzerns wie Instagram zum Teil auch Nutzer unter 13 Jahren zugreifen, obwohl das gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Ihre Accounts würden entfernt, wenn dies auffalle, sagte er dem Fernsehsender CNBC zufolge.

Potenziell wegweisender Prozess

In dem Prozess wirft die 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftritt, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann. Die Frau fing ihren Angaben zufolge bereits als Kind an, die Plattformen zu nutzen - und führt ihre Depressionen und Angstzustände darauf zurück.

Die Klage richtet sich aktuell gegen Googles Videoplattform Youtube und den Foto- und Videodienst Instagram, der zum von Zuckerberg geführten Konzern Meta gehört. Die Unternehmen hinter den ursprünglich ebenfalls verklagten Konkurrenten Snapchat und Tiktok waren durch einen Vergleich dem Prozess entgangen.

Wer­bung

Der Ausgang des Verfahrens könnte wegweisende Wirkung für hunderte weitere Klagen ähnlicher Art haben.

Konzern weist Vorwürfe zurück

Meta wies bereits zu Beginn des Verfahrens jegliche Verantwortung zurück. Die Geschworenen stünden in Los Angeles vor der Frage, ob Instagram ein wesentlicher Faktor für die psychischen Probleme der Klägerin gewesen sei, hieß es in einer Stellungnahme des Konzerns. "Das Beweismaterial wird demonstrieren, dass sie schon lange, bevor sie überhaupt soziale Medien nutzte, vor vielen erheblichen und schwierigen Herausforderungen stand." Zu Prozessbeginn hatten die Meta-Anwälte argumentiert, die psychischen Probleme der Klägerin gingen auf Misshandlungen und instabile Verhältnisse in der Familie zurück.

Meta verweist auch auf über die Jahre eingeführte Maßnahmen zum Schutz junger Nutzer wie spezielle Accounts für Teenager und Aufsichtsfunktionen für Eltern.

Wer­bung

Youtube hält sich nicht für soziales Netzwerk

Zum Prozessauftakt wies auch ein Anwalt der Google-Videoplattform Youtube die Vorwürfe zurück. Die Klägerin sei nicht süchtig nach Youtube - und die Plattform gehöre auch nicht zur Kategorie soziale Medien, sondern sei eher ein Streaming-Dienst wie Disney+ oder Netflix, sagte er Medienberichten zufolge. Auch gebe es keine Hinweise auf exzessiven Konsum von Youtube-Videos durch die Klägerin. Von 2020 bis 2024 habe sie im Schnitt 29 Minuten pro Tag die Plattform genutzt, sagte er der Website "Courthouse News Service" zufolge.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Meta-Aktie zeitweise 0,17 Prozent im Minus bei 638,23 US-Dollar.

/so/DP/he

LOS ANGELES (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen