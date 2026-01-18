DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.454 -1,2%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.086 -1,8%Bitcoin 76.415 -3,9%Euro 1,1732 +0,7%Öl 64,92 +1,2%Gold 4.764 +2,0%
Alphabet A (ex Google) Aktie

Marktkap. 3,41 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

Alphabet A (ex Google)
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 306 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und sich beschleunigt. Für den Mutterkonzern des Suchmaschinenbetreibers Google hob er seine Umsatzprognose für 2025 nur geringfügig an, für 2026 hob er sie um 1 Prozent an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 03:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

17:51 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

