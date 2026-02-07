Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,29 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 395,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 322,86
|Abst. Kursziel*:
22,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 321,00
|Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 380,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
