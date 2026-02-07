DAX 24.792 +0,3%ESt50 6.010 +0,2%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.155 -2,5%Euro 1,1868 +0,4%Öl 67,64 -0,7%Gold 5.004 +0,9%
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI im Fokus
Top News
Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset? Bitcoin unter 70.000 USD: Panik am Markt oder nur ein gesunder Reset?
Samsung Electronics – HBM4-Offensive startet: Der Speicher-Riese greift im KI-Rennen wieder an! Samsung Electronics – HBM4-Offensive startet: Der Speicher-Riese greift im KI-Rennen wieder an!
Alphabet A (ex Google) Aktie

270,75 EUR -2,55 EUR -0,93 %
STU
321,00 USD -10,24 USD -3,09 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,29 Bio. EUR

KGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
JP Morgan Chase & Co.

Alphabet A (ex Google) Overweight

11:11 Uhr
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
270,75 EUR -2,55 EUR -0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 395 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die operative Entwicklung des Technologiekonzerns sei robust, schrieb Doug Anmuth am Montag im Resümee des Quartalsberichts. Der Auftragsbestand im Cloud-Segment sei um mehr als die Hälfte gestiegen im Vergleich zum Vorquartal und reiche nun an den des Kontrahenten Amazon Web Services heran./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 02:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 395,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 322,86		 Abst. Kursziel*:
22,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 321,00		 Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 380,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

