easyJet Aktie

easyJet Aktien-Sparplan
5,53 EUR -0,02 EUR -0,43 %
STU
5,12 CHF -0,24 CHF -4,53 %
BRX
Marktkap. 4,24 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Deutsche Bank AG

easyJet Sell

10:06 Uhr
easyJet Sell
easyJet plc
5,53 EUR -0,02 EUR -0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Easyjet von 535 auf 465 Pence gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Jaime Rowbotham befürchtet, dass die Papiere des Billigfliegers vor einem weiteren Jahr relativer Schwäche stehen, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse schrieb. Er rechnet mit einer verlangsamten Flugticket-Nachfrage und glaubt daher an eine schwierige Zeit im Billigsegment. Konkurrenten wie Ryanair mit niedrigeren Stückkosten seien in diesem Umfeld im Vorteil./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

easyJet Sell

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
4,78 £		 Abst. Kursziel*:
-2,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

10:06 easyJet Sell Deutsche Bank AG
14.01.26 easyJet Overweight Barclays Capital
06.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
05.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

