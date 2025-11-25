easyJet Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 7,05
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Die jüngsten Quartalszahlen erschienen positiv, doch Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten dürften den Markt kaum euphorisieren, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Für eine Party anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Billigfluggesellschaft gebe es keinen Grund./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Hold
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,35 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,16 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|11:21
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
