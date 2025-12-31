DAX24.691 +0,6%Est505.889 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,16 +0,6%Gold4.410 +1,8%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence

05.01.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,81 EUR -0,05 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
10:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025easyJet OutperformBernstein Research
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.12.2025easyJet BuyUBS AG
08.12.2025easyJet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.12.2025easyJet OutperformBernstein Research
10.12.2025easyJet BuyUBS AG
08.12.2025easyJet OutperformBernstein Research
06.12.2025easyJet OverweightBarclays Capital
02.12.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
26.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:06easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

