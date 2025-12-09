DAX 24.026 -0,6%ESt50 5.702 -0,3%MSCI World 4.402 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,48 EUR -0,03 EUR -0,47 %
STU
5,11 CHF +0,03 CHF +0,51 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,16 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Goldman Sachs Group Inc.

easyJet Neutral

13:36 Uhr
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,48 EUR -0,03 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Neutral

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,65 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,48 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

13:36 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 easyJet Buy UBS AG
08.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
06.12.25 easyJet Overweight Barclays Capital
02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Mittwochmittag tiefer
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Mittwochvormittag tiefer
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag fester
finanzen.net FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Airbus-Aktie tiefrot: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 01.12.25
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen