easyJet Aktie
Marktkap. 4,16 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet Neutral
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
5,65 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
|13:36
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
