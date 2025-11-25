DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.380 +1,1%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.256 +1,0%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,53 -0,2%Gold 4.168 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld JETZT LIVE: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,43 EUR +0,01 EUR +0,22 %
STU
5,06 CHF +0,06 CHF +1,20 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,1 Mrd. EUR

KGV 7,05
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

11:01 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,43 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:31 easyJet Buy UBS AG
11:21 easyJet Hold Deutsche Bank AG
11:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

dpa-afx Durchwachsene Nachrichten easyjet-Aktie trotz Gewinnsprung tiefer: Dividende bleibt hinter Erwartung zurück easyjet-Aktie trotz Gewinnsprung tiefer: Dividende bleibt hinter Erwartung zurück
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 im Aufwind
dpa-afx ROUNDUP: Easyjet verdient mehr - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück
finanzen.net Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Mittag mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 500 Pence
finanzen.net FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit KursVerlusten
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
Financial Times EasyJet warns of dent to profits from strikes and higher fuel costs
RTE.ie EasyJet warns on profit hit from French air strike
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen