DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,57 EUR -0,14 EUR -2,49 %
FSE
5,27 CHF +0,14 CHF +2,69 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,28 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

08:06 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,57 EUR -0,14 EUR -2,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 500 auf 400 Pence gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnen sie mit einem Überangebot und stufen daher die Billigflieger Easyjet und Jet2 ab. Sie bleiben Ryanair aufgrund hoher Barmittelzuflüsse gewogen, sehen hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
5,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

08:06 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 easyJet Outperform Bernstein Research
27.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
26.11.25 easyJet Buy UBS AG
26.11.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
dpa-afx Airbus- und Lufthansa-Aktie geben nach: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
finanzen.net So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im November 2025 ein
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in London: So performt der FTSE 100 am Nachmittag
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags in Grün
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet schiebt sich am Mittag vor
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
Financial Times EasyJet warns of dent to profits from strikes and higher fuel costs
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen