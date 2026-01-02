easyJet Aktie
Marktkap. 4,43 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
5,16 £
|Abst. Kursziel*:
-22,50%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|10:06
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
