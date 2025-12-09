easyJet Aktie
Marktkap. 4,16 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 800 Pence auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei Easyjet dürfte auch das Pauschalreisegeschäft weiter rund laufen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,48 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|09:21
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|09:21
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|09:21
|easyJet Buy
|UBS AG
|08.12.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research