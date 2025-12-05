easyJet Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,75 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,90 £
|Abst. Kursziel*:
37,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
