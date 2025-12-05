DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 -3,4%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 77.039 +0,4%Euro 1,1645 +0,0%Öl 63,75 +0,6%Gold 4.197 %
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
easyJet Aktie

Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
Barclays Capital

easyJet Overweight

08:01 Uhr
easyJet Overweight
easyJet plc
5,58 EUR -0,05 EUR -0,85%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Analyst Andrew Lobbenberg glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Weg für den Billigflieger zu einem 450 Millionen Pfund hohen Vorsteuergewinn im Jahr 2030 glaubwürdig ist. Er betonte außerdem seinen Glauben, dass Befürchtungen hinsichtlich der Konkurrenz durch Jet2 am Londoner Flughafen Gatwick übertrieben sind./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

02.12.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 easyJet Buy UBS AG
01.12.25 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 easyJet Outperform Bernstein Research
27.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

