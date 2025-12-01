easyJet Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Billigfliegers zum Geschäftsjahr 2024/25 habe er seine Prognosen für 2025/26 reduziert, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuer-Ergebnisprognosen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 lägen rund 2 Prozent unter den Konsensschätzungen. Auf dem aktuellen Kursniveau böten die Aktien des Billigfliegers aber Wachstum zu einem vernünftigen Preis./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Outperform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,90 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|19:56
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|19:56
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|19:56
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|28.11.25
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|27.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.12.25
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research