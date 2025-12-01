DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.431 +0,7%Bitcoin 79.189 +6,5%Euro 1,1617 +0,1%Öl 62,51 -1,3%Gold 4.198 -0,8%
easyJet Aktie

5,63 EUR -0,07 EUR -1,26 %
5,20 CHF ±0,00 CHF -0,08 %
Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

19:56 Uhr
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Billigfliegers zum Geschäftsjahr 2024/25 habe er seine Prognosen für 2025/26 reduziert, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuer-Ergebnisprognosen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 lägen rund 2 Prozent unter den Konsensschätzungen. Auf dem aktuellen Kursniveau böten die Aktien des Billigfliegers aber Wachstum zu einem vernünftigen Preis./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

