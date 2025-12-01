RBC Capital Markets

easyJet Outperform

19:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Billigfliegers zum Geschäftsjahr 2024/25 habe er seine Prognosen für 2025/26 reduziert, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuer-Ergebnisprognosen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 lägen rund 2 Prozent unter den Konsensschätzungen. Auf dem aktuellen Kursniveau böten die Aktien des Billigfliegers aber Wachstum zu einem vernünftigen Preis./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:17 / EDT

