DAX25.311 +0,1%Est506.155 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.031 -2,0%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,21 +1,8%Gold5.181 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer

27.02.26 12:20 Uhr
AIXTRON-Aktie auf dem Sprung: Kursziel angehoben | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch JPMorgan zeigt sich optimistischer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
27,69 EUR 2,51 EUR 9,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So wurde das Kursziel von Jefferies von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen AIXTRON-Eckdaten für das dritte Quartal 2025 praktisch nichts geändert, schrieb Om Bakhda in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv, zumal die kurzfristigen Ausgabenmuster im Bereich Datenkommunikation die Stärke im Bereich Optoelektronik untermauern dürften.

Wer­bung

Die AIXTRON-Aktie legt am Freitag auf XETRA deutlich um 7,82 Prozent auf 27,58 Euro zu.

JPMorgan hebt Ziel für AIXTRON auf 31 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:21AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
08:01AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
08:01AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:21AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
08:01AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
08:01AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.02.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.12.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen