DAX dreht ins Plus -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- TUI, DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
RTL-Aktie stärker: Gewinnsteigerung geplant - Dividendenplus dank Niederlande-Verkauf
AIXTRON Aktie

32,25 EUR -0,94 EUR -2,83 %
STU
Marktkap. 3,73 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN wurde kopiert
WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

08:01 Uhr
AIXTRON SE Buy
AIXTRON SE
32,25 EUR -0,94 EUR -2,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,86 €		 Abst. Kursziel*:
11,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

