NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 31,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Freitagabend auf die Präsentation des Chipausrüsters auf der Optical Fiber Communiction (OFC) Konferenz ein. Insgesamt sieht er durch die Veranstaltung und die Kundenkommentare die Wachstumsaussichten für den Bereich Optoelectronics gestützt. Gerade deswegen hob er seine Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 und auch seine operativen Ergebnisprognosen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,91 €
|Abst. Kursziel*:
10,91%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
|
Analyst Name:
Craig A. McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
