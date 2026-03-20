AIXTRON Aktie

Marktkap. 3,73 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 31,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Freitagabend auf die Präsentation des Chipausrüsters auf der Optical Fiber Communiction (OFC) Konferenz ein. Insgesamt sieht er durch die Veranstaltung und die Kundenkommentare die Wachstumsaussichten für den Bereich Optoelectronics gestützt. Gerade deswegen hob er seine Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 und auch seine operativen Ergebnisprognosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,91 €		 Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,36%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

