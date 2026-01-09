Salesforce Aktie
Marktkap. 208,41 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 330 auf 338 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 338,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 259,94
|Abst. Kursziel*:
30,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 258,21
|Abst. Kursziel aktuell:
30,90%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 333,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|11:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets