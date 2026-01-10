Microsoft Aktie
Marktkap. 3,05 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 610,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 479,28
|Abst. Kursziel*:
27,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 475,81
|Abst. Kursziel aktuell:
28,20%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 630,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG