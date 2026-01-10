DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Marktkap. 3,05 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 610,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 479,28		 Abst. Kursziel*:
27,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 475,81		 Abst. Kursziel aktuell:
28,20%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 630,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

