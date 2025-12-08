DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Unilever Buy

12:26 Uhr
Unilever Buy
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Unilever Sell UBS AG
07.01.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.12.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Unilever plc zu myNews hinzufügen